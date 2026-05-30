Samurai Jay senza treccine | i suoi capelli naturali sono ricci e vaporosi

Samurai Jay si è mostrato sui social con i capelli naturali, senza le treccine abitualmente indossate. Nel video pubblicato, ha sfoggiato una chioma riccia e vaporosa. La scelta di mostrare i capelli naturali è stata condivisa con i follower, senza ulteriori commenti. La clip ha ricevuto attenzione online, evidenziando il suo aspetto autentico senza le treccine.

Com'è Samurai Jay senza treccine? Lo ha rivelato lui stesso in un video social, nel quale si è mostrato con i capelli naturali ed extra ricci. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Samurai Jay si mostra con i capelli slegati

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