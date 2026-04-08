Stasera su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le Iene condotta da Veronica Gentili e Max Angioni. Tra gli ospiti della serata c’è Samurai Jay, noto per essere il protagonista del brano “Ossessione” presentato a Sanremo. La trasmissione presenta un mix di servizi e interventi, offrendo spazio anche alla presenza del rapper. La puntata viene trasmessa mercoledì 8 aprile in prima serata.

È Samurai Jay, protagonista dell’ormai tormentone Ossessione lanciato sul palco di Sanremo, l’ospite della nuova puntata de Le Iene, in onda questa sera, mercoledì 8 aprile, in prima serata su Italia 1, con la conduzione di Veronica Gentili e Max Angioni. Anticipazioni dell’8 aprile 2026. Gaston Zama e l’economia dell’indignazione con Michelle Comi. Esiste un mercato invisibile che cresce ogni volta che la temperatura del dibattito online si alza. È l’ economia dell’indignazione: un modello di business digitale in cui rabbia e polarizzazione emotiva non sono incidenti di percorso, ma il motore principale per massimizzare l’ engagement. Il funzionamento è una macchina di precisione: contenuti volutamente controversi vengono immessi in rete per innescare discussioni feroci e condivisioni di massa. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Samurai Jay stasera a Le Iene

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“Vestivo maglie oversize, un giorno un mio amico mi dice: ‘Ua fra’ pare nu Samurai se fai il cantante ti devi chiamare così”: Samurai Jay a Sanremo 2026Ad alcuni sarà già capitato di sentirlo, ad altri potrà sembrare invece un nome sconosciuto, come spesso accade al Festival della canzone italiana.

SANREMO È: SAMURAI JAY

Temi più discussi: Samurai Jay, dopo Sanremo fa il colpaccio: aprirà il concerto di Ricky Martin in Italia, ecco quando e dove vedere il duo; Ricky Martin, Samurai Jay aprirà il suo concerto in Italia; Samurai Jay aprirà il concerto di una star della musica mondiale: l'annuncio; Ossessione di Samurai Jay è la nostra ossessione!.

Samurai Jay stasera a Le IeneLe Iene: Gentili e Angioni tornano su Italia 1 con ospite Samurai Jay. Spazio alla strage di Erba e all'indignazione social come economia ... davidemaggio.it

Samurai Jay supera tutti i big di Sanremo e surclassa Sal Da Vinci: 'Ossessione' è il primo disco di platino del FestivalUn trionfo che va oltre il palco dell’Ariston per Samurai Jay, con un brano capace di dominare classifiche, streaming e social, diventando il simbolo musicale di questo inizio 2026. libero.it

Con un post su Instagram, Samurai Jay annuncia di aver conquistato il disco di platino con "Ossessione" "Finalmente i primi soldi della musica, wow!!!" ha scritto il cantante sui social @samuraijay - facebook.com facebook

Certificazioni Fimi: Sto bene al mare - Mengoni feat. Rkomi & Sayf Oro Da #Sanremo2026: Ossessione - Samurai Jay Platino x.com