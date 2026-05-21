Samurai Jay e Ema Stokholma sono una coppia? L’indiscrezione
Recentemente si è diffusa una voce che vede coinvolti Samurai Jay ed Ema Stokholma come coppia. La notizia ha iniziato a circolare dopo alcune apparizioni e dichiarazioni fatte durante eventi pubblici, tra cui un'intervista. Secondo quanto riportato da un sito di gossip, i due potrebbero aver sviluppato un legame più stretto nel corso di un evento musicale. Al momento, né i diretti interessati né i loro rappresentanti hanno confermato ufficialmente queste indiscrezioni.
Sembra che Sanremo abbia fatto da galeotto a Samurai Jay e Ema Stokholma: tra un'intervista e l'altra è nato del tenero? Samurai Jayè il cantante che più ha colpito durante la sua partecipazione a Sanremo, la suaOssessioneadesso rimbalza sui social, nelle discoteche e sulle spiagge e, seppur non ha vinto in classifica, può uscirne da vincitore dal festival. Ma sembra chegaleotto è stato Sanremoanche per un altro motivo:Vanity Fairrivela chetra lui e Ema Stokholma sia nata una passionee che ora la coppia si starebbe frequentando. Pare che i due si siano conosciuti a Sanremo. Lui era in gara, mentre lei aveva un duplice compito: conduzione del Primafestival e anche di Radio2, sportello dove venivano intervistati tutti i cantanti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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