La Ruota della Fortuna Stefania torna in gioco dopo il ricorso Ma Gerry Scotti vede solo Samira Lui

Da dilei.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella puntata de La Ruota della Fortuna trasmessa il 10 aprile 2026, si sono alternati momenti di suspence e emozione. Stefania, dopo aver presentato un ricorso, è tornata in gioco, mentre Gerry Scotti si è concentrato su Samira Lui, che ha attirato la sua attenzione. La puntata si è concentrata su queste due donne, creando un confronto tra il loro ruolo nel programma e l’interesse del conduttore.

La puntata de  La Ruota della Fortuna  andata in onda il 10 aprile 2026 è, a tutti gli effetti, la storia di due donne: una che gira la ruota, Stefania (riammessa dopo il ricorso) e Samira Lui che fa girare la testa a Gerry Scotti. Un copione già visto, dato che ogni sera si ripete lo stesso commento sull’abito della co-conduttrice, ma stavolta pare proprio che l’entusiasmo sia incontenibile: “Rosso Valentino!”, dice lui, che così dà il via alle manche che ci portano fino a La Ruota delle Meraviglie. La Ruota della Fortuna, Samira Lui al centro dell’attenzione. Partiamo dall’inizio, ovvero dal momento in cui Samira Lui fa il suo ingresso in studio. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Stefania torna in gioco dopo il ricorso. Ma Gerry Scotti vede solo Samira Lui

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