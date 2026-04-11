La Ruota della Fortuna Stefania torna in gioco dopo il ricorso Ma Gerry Scotti vede solo Samira Lui

Nella puntata de La Ruota della Fortuna trasmessa il 10 aprile 2026, si sono alternati momenti di suspence e emozione. Stefania, dopo aver presentato un ricorso, è tornata in gioco, mentre Gerry Scotti si è concentrato su Samira Lui, che ha attirato la sua attenzione. La puntata si è concentrata su queste due donne, creando un confronto tra il loro ruolo nel programma e l’interesse del conduttore.

La puntata de La Ruota della Fortuna andata in onda il 10 aprile 2026 è, a tutti gli effetti, la storia di due donne: una che gira la ruota, Stefania (riammessa dopo il ricorso) e Samira Lui che fa girare la testa a Gerry Scotti. Un copione già visto, dato che ogni sera si ripete lo stesso commento sull’abito della co-conduttrice, ma stavolta pare proprio che l’entusiasmo sia incontenibile: “Rosso Valentino!”, dice lui, che così dà il via alle manche che ci portano fino a La Ruota delle Meraviglie. La Ruota della Fortuna, Samira Lui al centro dell’attenzione. Partiamo dall’inizio, ovvero dal momento in cui Samira Lui fa il suo ingresso in studio. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Stefania torna in gioco dopo il ricorso. Ma Gerry Scotti vede solo Samira Lui Leggi anche: Quando torna in tv La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui La Ruota della Fortuna, Samira Lui si mette in gioco: la reazione di Gerry ScottiPuntata intrigante, quella de La Ruota della Fortuna del 13 febbraio, condotta da Gerry Scotti con Samira Lui: a giocare abbiamo ritrovato il... La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e Samira Lui in lacrime: vittoria clamorosa Temi più discussi: La ruota della fortuna: Jackpot: in tournée Video; La ruota della fortuna: Venerdì 10 aprile Video; La ruota della fortuna: Pasqua alla Ruota delle Meraviglie Video; La ruota della fortuna: Round Musicale: Pregherò Video. La Ruota della Fortuna, la campionessa trionfa grazie al VARLa campionessa che trionfa nella puntata de La Ruota della Fortuna di giovedì 9 aprile 2026 vince grazie al Var. Gerry Scotti estasiato da Samira Lui ... libero.it La Ruota Della Fortuna, puntata 10 Aprile: ecco quanto ha vinto il campioneQuesta sera Venerdì 10 Aprile su Canale 5 dopo il TG5 va in onda un nuovo appuntamento con La Ruota della Fortuna condotto da Gerry Scotti e Samira Lui. Come tutte le sere si apre la puntata con ... mondotv24.it La Ruota della Fortuna, il Var ribalta tutto: ammesso il ricorso di una concorrente - facebook.com facebook Il conduttore è finito al centro di un caso mediatico dopo aver commentato con leggerezza il ruolo degli insegnanti di sostegno durante una puntata de La Ruota della Fortuna shorturl.at/FJj8X x.com