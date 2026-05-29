Durante la puntata del 29 maggio de La Ruota della Fortuna, Gerry ha fatto una battuta rivolta a Samira Lui, che ha risposto dicendo di avere solo un fidanzato. La scena si è svolta in modo spontaneo, con battute tra i concorrenti che hanno coinvolto il pubblico. La trasmissione ha continuato con le consuete sfide e premiazioni, mantenendo un tono leggero e divertente.

La puntata del 29 maggio de La Ruota della Fortuna, come sempre, ha regalato grandi emozioni e divertimento. Fra battute, risate e colpi di scena, Samira Lui e Gerry Scotti hanno presentato un altro appuntamento imperdibile della trasmissione cult di Canale 5. La Ruota della Fortuna, Gerry stuzzica Samira Lui. La Ruota della Fortuna ha fra i suoi punti di forza il rapporto splendido fra Samira Lui e Gerry Scotti. I due, una puntata dopo l’atra, hanno creato un legame che traspare dallo schermo della televisione. Non a caso più volte Gerry ha definito Samira come “la mia socia”, a sottolineare proprio l’amicizia nata fra i due. Anche nella puntata del 29 maggio Gerry Scotti e Samira Lui hanno dato vita ad uno show divertentissimo con scambi di battute e frecciatine. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Gerry stuzzica Samira Lui e lei replica: “Ho solo un fidanzato!”

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