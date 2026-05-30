Samanta Zironi trovata morta in casa a Ferrara arrestato il marito Vladimiro Lombardi | Prima l’ha uccisa poi ha chiamato i soccorsi
Una donna è stata trovata morta nella sua abitazione a Ferrara. Il marito è stato arrestato e accusato di averla uccisa, poi ha chiamato i soccorsi. La polizia ha intervenuto dopo aver ricevuto la chiamata di emergenza. La vittima aveva 40 anni. La ricostruzione dei fatti indica che l’uomo avrebbe agito prima dell’intervento delle forze dell’ordine. La comunità si interroga sulle modalità di prevenzione e intervento in casi di violenza domestica.
Ancora un episodio di violenza domestica scuote una comunità e riporta al centro dell’attenzione il tema del femminicidio e della difficoltà di intercettare in tempo segnali di disagio all’interno delle mura familiari. In contesti che dovrebbero rappresentare protezione e quotidianità, talvolta si consumano drammi improvvisi che lasciano dietro di sé solo silenzio, dolore e interrogativi. È quanto accaduto nella notte a Ferrara, dove una donna di 50 anni, Samanta Zironi, è stata uccisa all’interno della propria abitazione. Per l’omicidio è stato arrestato il marito, il 52enne Vladimiro Lombardi, che secondo quanto ricostruito avrebbe poi contattato direttamente le forze dell’ordine dopo il fatto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Samanta Zironi morta in casa a Ferrara, arrestato il marito Vladimiro Lombardi
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