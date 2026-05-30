Samanta Zironi trovata morta in casa a Ferrara arrestato il marito Vladimiro Lombardi | Prima l’ha uccisa poi ha chiamato i soccorsi

Notizia in breve

Una donna è stata trovata morta nella sua abitazione a Ferrara. Il marito è stato arrestato e accusato di averla uccisa, poi ha chiamato i soccorsi. La polizia ha intervenuto dopo aver ricevuto la chiamata di emergenza. La vittima aveva 40 anni. La ricostruzione dei fatti indica che l’uomo avrebbe agito prima dell’intervento delle forze dell’ordine. La comunità si interroga sulle modalità di prevenzione e intervento in casi di violenza domestica.