Nella notte a Ferrara, una donna è stata trovata morta in casa. Il marito è stato arrestato con l’accusa di averla uccisa e avrebbe chiamato lui stesso i soccorsi. La polizia è intervenuta dopo la richiesta di aiuto, e l’uomo è stato fermato sul posto. La vittima è stata trovata senza vita all’interno dell’abitazione. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica dei fatti.

Avrebbe ucciso la moglie e poi chiamato lui stesso le forze dell'ordine. É avvenuto la scorsa notte a Ferrara. L'uomo, il 52enne Vladimiro Lombardi, è stato arrestato. Quando il personale del 118 è arrivato nell'appartamento della coppia non ha potuto far altro che constatare la morte della donna, la 50enne Samanta Zironi. Lombardi è stato trasferito in questura ed al momento si è avvalso della facoltà di non rispondere alle prime domande del pm di turno. IN AGGIORNAMENTO . 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Samanta Zironi morta in casa a Ferrara, arrestato il marito Vladimiro Lombardi: «Prima l'ha uccisa, poi ha chiamato i soccorsi»

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