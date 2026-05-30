Samanta Zironi morta in casa a Ferrara arrestato il marito Vladimiro Lombardi | Prima l' ha uccisa poi ha chiamato i soccorsi

Da ilmattino.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte a Ferrara, una donna è stata trovata morta in casa. Il marito è stato arrestato con l’accusa di averla uccisa e avrebbe chiamato lui stesso i soccorsi. La polizia è intervenuta dopo la richiesta di aiuto, e l’uomo è stato fermato sul posto. La vittima è stata trovata senza vita all’interno dell’abitazione. Sono in corso indagini per chiarire la dinamica dei fatti.

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Avrebbe ucciso la moglie e poi chiamato lui stesso le forze dell'ordine. É avvenuto la scorsa notte a Ferrara. L'uomo, il 52enne Vladimiro Lombardi, è stato arrestato. Quando il personale del 118 è arrivato nell'appartamento della coppia non ha potuto far altro che constatare la morte della donna, la 50enne Samanta Zironi. Lombardi è stato trasferito in questura ed al momento si è avvalso della facoltà di non rispondere alle prime domande del pm di turno. IN AGGIORNAMENTO . 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Samanta Zironi morta in casa a Ferrara, arrestato il marito Vladimiro Lombardi: «Prima l'ha uccisa, poi ha chiamato i soccorsi»
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