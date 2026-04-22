Omicidio Loredana Ferrara inquirenti | Silvio Gambetta prima l' ha investita e poi accoltellata l' ex marito | La pagherai

Gli inquirenti hanno confermato che il sospettato, già detenuto in carcere, avrebbe investito la vittima con un veicolo e successivamente l’avrebbe accoltellata. L’ex marito della donna ha dichiarato pubblicamente che il sospettato pagherà per quanto accaduto. Le forze dell’ordine stanno esaminando attentamente le tracce e i movimenti dell’uomo al fine di ricostruire con precisione la sequenza dei fatti.

Gambetta è ora in carcere. Gli inquirenti stanno analizzando ogni dettaglio dei suoi movimenti per definire l’esatta dinamica e stabilire se si sia trattato di un delitto premeditato Nuove ricostruzioni sono emerse in merito al caso dell'omicidio di Loredana Ferrara per mano dell’ex compagno.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Omicidio Loredana Ferrara, inquirenti: "Silvio Gambetta prima l'ha investita e poi accoltellata", l'ex marito: "La pagherai" Notizie correlate Chi è Silvio Gambetta, il 57enne che ha ucciso l’ex Loredana Ferrara: podista e suo ex allenatoreRunner diventato un'icona del podismo alessandrino, il 57enne Silvio Gambetta è stato arrestato per aver ucciso la ex compagna 53enne Loredana... Leggi anche: Il tentativo di investimento prima delle coltellate alla gola, disposta l’autopsia su Loredana Ferrara. In carcere l’ex compagno Silvio Gambetta Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Loredana Ferrara uccisa a Vignale, arrestato l'ex compagno Silvio Gambetta; Loredana Ferrara, uccisa in strada con diverse coltellate alla gola: fermato l'ex compagno; Silvio Gambetta, dal podio all'arresto: cosa sappiamo del femminicidio di Loredana Ferrara a Vignale Monferrato; Loredana Ferrara uccisa in strada ad Alessandria, accoltellata alla gola: fermato l'ex convivente della vittima. Lei ha urlato e… Loredana Ferrara, uccisa in strada dall’ex compagno: i testimoni raccontano la scenaL'omicidio di Loredana Ferrara a Vignale Monferrato riaccende il dibattito sulla violenza di genere. Scopri i dettagli ... bigodino.it Loredana Ferrara uccisa in strada ad Alessandria, accoltellata alla gola: fermato l'ex convivente della vittimaUna donna di 53 anni, Loredana Ferrara, è stata accoltellata a morte alla gola per strada a Vignale Monferrato, località di meno di mille abitanti sulle colline patrimonio ... ilmessaggero.it Omicidio Vignale Monferrato, fermato l'ex convivente Silvio Gambetta: uccisa Loredana Ferrara Aggiornamento sul caso di femminicidio a Vignale Monferrato, in provincia di Alessandria. La vittima si chiama Loredana Ferrara, 53 anni. È stata uccisa a coltellat - facebook.com facebook