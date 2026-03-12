Impianto fotovoltaico ai Poggini il Comune punta al riconoscimento dell' interesse comunitario per proteggere l' oasi

Il Comune di Ponsacco si oppone al progetto di impianto fotovoltaico di grandi dimensioni nell’area dei Poggini, situata al confine con Casciana Terme Lari. L’amministrazione comunale ha deciso di chiedere il riconoscimento dell’interesse comunitario per questa zona, con l’obiettivo di tutelare l’oasi. La questione riguarda direttamente l’installazione di infrastrutture energetiche nell’area.

"I Poggini sito d'interesse". Il piano anti fotovoltaicoPONSACCO "Il Comune chiede il riconoscimento dell'oasi I Poggini come Sic-Sito di interesse comunitario".

