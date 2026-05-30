Salvatore Giuliano figlio dell'ex boss di Forcella replica ai genitori | Nessuna bugia se hanno prove vadano in tribunale

Da fanpage.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Salvatore Giuliano ha risposto ai genitori, affermando che non ci sono bugie sulla sua vita e invitandoli a portare le prove in tribunale. In un podcast, ha raccontato il suo percorso nel mondo della criminalità organizzata, descrivendo le sue esperienze e le relazioni familiari. I genitori avevano pubblicamente smentito le sue dichiarazioni, ma lui ha mantenuto la posizione.

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In un podcast il figlio di Luigi Giuliano e Carmela Marzano raccontava la propria vita in mondo di camorra: i genitori lo avevano smentito pubblicamente. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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