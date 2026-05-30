Il boss pentito Luigi Giuliano ha dichiarato di aver sempre evitato di coinvolgere suo figlio Salvatore nel suo mondo. In un'intervista, ha affermato che il figlio non è mai stato abbandonato e che non ha mai voluto che seguisse la sua stessa strada. Giuliano ha anche affermato che le affermazioni di Salvatore sono false e che non corrispondono alla realtà. Le sue parole sono state pubblicate in un'intervista di due minuti.

Tempo di lettura: 2 minuti “Non è mai stato abbandonato, né ho mai voluto che seguisse la mia strada, anzi l’ho sempre evitato”. E’ un padre ferito, Luigi Giuliano, 76 anni, ex capo della camorra napoletana, ma non dai colpi dei malavitosi rivali, delle forze dell’ordine e della magistratura, che nell’arco di tutti questi anni sono stati tantissimi. A fargli veramente del male, questa volta, sono le parole del figlio Salvatore che con la sua compagna ha ripudiato il padre e la madre con interviste e podcast capaci di scatenare anche una violenta campagna d’odio sui social. Luigi Giuliano, il boss dagli occhi di ghiaccio di Forcella, uscito vincente da mille battaglie criminali, come quella contro il professore di Ottaviano Raffaele Cutolo, da anni e anni vive sotto protezione perché collaboratore di giustizia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Parla il boss pentito Luigi Giuliano: “Da mio figlio Salvatore solo menzogne”

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LA DISSOCIAZIONE DI NUNZIO GIULIANO - I RE DI FORCELLA, PARTE 5-6

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