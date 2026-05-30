Salvata l’ultima colonia milanese di Cerambice della quercia
Un intervento di conservazione ha permesso di salvare l’ultima colonia di Cerambice della quercia nella zona di Milano. La specie, considerata in via di estinzione, è stata protetta tramite un intervento altamente specializzato. La popolazione superstite si trovava in un’area specifica e ora riceve cure e monitoraggio per garantirne la sopravvivenza.
Milano – Un intervento di conservazione eccezionale e altamente specializzato ha permesso di mettere in salvo l'ultima popolazione superstite di Cerambice della quercia (Cerambyx cerdo) nell'area milanese. Una grande quercia, ormai morta ma fondamentale come habitat, è stata trasferita con successo dall'IRCCS Ospedale San Raffaele verso l'area protetta del PLIS Parco dei Mughetti. Il protagonista indiscusso di questa vicenda è proprio il Cerambice della quercia, un coleottero xilofago strettamente legato alle grandi querce mature che presentano porzioni di legno in marcescenza. Si tratta di una specie protetta e prioritaria della Direttiva Habitat, attualmente in forte declino in tutta Europa a causa della diminuzione del legno morto e di una gestione forestale che tende a eliminare gli alberi più antichi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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