Un intervento di conservazione ha permesso di salvare l’ultima colonia di Cerambice della quercia nella zona di Milano. La specie, considerata in via di estinzione, è stata protetta tramite un intervento altamente specializzato. La popolazione superstite si trovava in un’area specifica e ora riceve cure e monitoraggio per garantirne la sopravvivenza.

Milano – Un intervento di conservazione eccezionale e altamente specializzato ha permesso di mettere in salvo l'ultima popolazione superstite di Cerambice della quercia (Cerambyx cerdo) nell'area milanese. Una grande quercia, ormai morta ma fondamentale come habitat, è stata trasferita con successo dall'IRCCS Ospedale San Raffaele verso l'area protetta del PLIS Parco dei Mughetti. Il protagonista indiscusso di questa vicenda è proprio il Cerambice della quercia, un coleottero xilofago strettamente legato alle grandi querce mature che presentano porzioni di legno in marcescenza. Si tratta di una specie protetta e prioritaria della Direttiva Habitat, attualmente in forte declino in tutta Europa a causa della diminuzione del legno morto e di una gestione forestale che tende a eliminare gli alberi più antichi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Salvata l’ultima colonia milanese di Cerambice della quercia

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