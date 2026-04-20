In finale il docufilm sulla trasformazione della colonia di Marituba

Un nuovo documentario sulla trasformazione di una colonia è stato presentato di recente in occasione di una conferenza internazionale dedicata ai cambiamenti climatici. Il film, intitolato “Senza lasciare nessuno indietro”, è stato realizzato dall’Opera Don Calabria e mostrato a novembre 2025 a Belém, nello Stato del Pará, in Brasile. La pellicola si concentra sulla storia di questa colonia e sulla sua evoluzione nel tempo.

Si intitola Senza lasciare nessuno indietro ed è il docufilm che l’Opera Don Calabria ha presentato alla Cop30, la Conferenza mondiale sui cambiamenti climatici che si è svolta nel novembre del 2025 a Belém (Parà, Brasile). Il filmato racconta la progressiva trasformazione della colonia di.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Il Cile ha bloccato la trasformazione del centro di tortura Colonia Dignidad in museo della memoriaIl governo del Cile, guidato dall’ultraconservatore José Antonio Kast, ha bloccato il progetto di trasformare Colonia Dignidad, un centro di tortura... "Memorabilia": al Cinema Lux di Padova il docufilm di Morassutti sulla memoria industriale e collettiva della cittàIl prossimo 26 febbraio alle ore 21, il Cinema Lux di Padova si farà custode di un momento di profonda condivisione cittadina con la proiezione di...