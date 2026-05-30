Un viaggio in Marocco per salvare un cucciolo randagio ha portato all’emergenza rabbia nel Trevigiano, dopo che il cane malato è stato portato in Italia senza essere stato vaccinato. L’animale, risultato infetto, ha portato all’obbligo di vaccinare cani e gatti nel comune. La misura riguarda tutti i proprietari di animali domestici, che devono rispettare le nuove disposizioni di prevenzione. Nessuna informazione è stata fornita sui passaggi sanitari effettuati prima dell’arrivo dell’animale.

Un gesto all’apparenza compassionevole, come quello di salvare un cane randagio durante un viaggio in Marocco per portarlo con sé in Italia, ha innescato una vera e propria emergenza sanitaria a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso. L’ introduzione illegale dell’animale ha portato alla scoperta di un caso di rabbia, costringendo le autorità sanitarie a tracciare i contatti e il Comune a imporre la vaccinazione a tappeto per tutti i cani e i gatti del territorio. La scoperta della malattia e l’intervento dei veterinari. Il caso è stato segnalato mercoledì scorso da una clinica veterinaria, alla quale si era rivolta una cittadina italiana residente nella località di San Giacomo di Veglia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Salva un cucciolo randagio in Marocco e lo porta in Italia ma non si accorge che è malato: scoppia l’emergenza rabbia nel Trevigiano, cani e gatti obbligati a vaccinarsi

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Cuccioli abbandonati a Ponte Buriano, salvati da Enpa Arezzo

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