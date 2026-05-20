A Milano si è inaugurata la European Conference on Tobacco or Health (ECToH), il principale appuntamento europeo dedicato al controllo del tabacco. La riunione si focalizza sull’obiettivo di creare spazi liberi da nicotina nelle città, con l’intento di migliorare la salute dei residenti. Durante l’evento, esperti e rappresentanti politici discutono di strategie e misure per ridurre l’uso di nicotina in ambienti pubblici, promuovendo un ambiente urbano più salubre.

Si apre a Milano la European Conference on Tobacco or Health (ECToH), il principale vertice europeo sul controllo del tabacco, con un mandato politico e scientifico chiarissimo: “ Nicotine-Free Spaces for Healthier Cities ”, ovvero spazi liberi da nicotina per città più sane. L’evento è organizzato per la prima volta in Italia da LILT, Lega italiana per la lotta contro i tumori. I numeri parlano da soli. Sarebbero quasi 700mila i morti all’anno nell’Unione Europea a causa di un’epidemia che conta ancora 179 milioni di consumatori di tabacco e nicotina a livello continentale e ben 12,4 milioni in Italia, tra sigarette tradizionali e nuovi prodotti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Lotta al fumo, l’obiettivo sono le città “nicotina free” per la salute di chi ci vive

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