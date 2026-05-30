A Salsomaggiore sono stati assegnati 6,6 milioni di euro per la riqualificazione del complesso Tommasini, trasformandolo in un polo moderno. I nuovi laboratori tecnologici, tra cui quelli di cucina avanzata, sono stati finanziati con fondi pubblici e privati. La ristrutturazione mira a potenziare l’offerta turistica della zona, integrando servizi innovativi. Nessuna informazione sulle ripercussioni dirette sul settore turistico o sui soggetti coinvolti nei finanziamenti.

? Punti chiave Come influenzeranno i nuovi laboratori tecnologici il settore turistico locale?. Chi ha finanziato gli extra per i laboratori di cucina avanzati?. Cosa diventerà l'ex Tommasini per gli studenti del Parmense?. Perché questo investimento è considerato strategico per l'economia di Salsomaggiore?.? In Breve Investimento totale di 6,6 milioni tra fondi Pnrr, Provincia di Parma e Comune.. Il progetto prevede 18 aule, un'aula polivalente e cinque spazi tecnologici.. Nuovi laboratori di cucina per l'Istituto Alberghiero Magnaghi Solari a Salsomaggiore.. Partecipazione di Alessandro Fadda e Luca Musile Tanzi all'inaugurazione dell'ala a monte. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salsomaggiore, il Tommasini rinascita: 6,6 milioni per un polo moderno

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