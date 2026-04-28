L’Aquila rinascita | 13 milioni per il nuovo polo delle Lauretane

L'Aquila ha approvato un finanziamento di 13,1 milioni di euro destinato al recupero dell'ex Convento delle Lauretane. La somma servirà alla realizzazione di un nuovo polo, con l’obiettivo di rinnovare l’edificio e riqualificare l’area circostante. La decisione è stata presa durante una seduta dell’amministrazione comunale, che ha dato il via libera al progetto di riqualificazione.

? Cosa sapere L'Aquila approva 13,1 milioni di euro per il recupero dell'ex Convento delle Lauretane.. Il progetto trasformerà il complesso seicentesco in un polo per co-working e studenti.. La Giunta comunale dell’Aquila ha dato il via libera al progetto esecutivo per il recupero dell’ex Convento delle Lauretane, sbloccando un investimento complessivo di 13,1 milioni di euro destinato alla rigenerazione di questo storico complesso seicentesco nel cuore della città. L’approvazione definitiva del piano di intervento segna un punto di svolta per la ricostruzione del centro cittadino dopo il sisma del 2009. Le risorse economiche stanziate per...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - L’Aquila rinascita: 13 milioni per il nuovo polo delle Lauretane Notizie correlate L’Aquila punta al futuro: 20 milioni per il polo della SNA? Cosa sapere La giunta di L'Aquila avvia indagine di mercato con 20 milioni di euro per la SNA. L’Aquila: 4 milioni per un polo tra memoria e futuro studentescoL’Aquila onora il ricordo delle vittime del sisma del 2009 e la figura di Antonietta Centofanti attraverso una serie di riti commemorativi e progetti... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Biondi al summit del Comitato europeo delle Regioni: L’Aquila modello di rinascita; L'AQUILA: VERSI DI PAESAGGIO, I VICINTORI DELLA TERZA EDIZIONE DEL PREMIO DEDICATO ALLA POESIA; Ai Weiwei al MAXXI L'Aquila: approvato il progetto Aftershock per. Un giorno a L’Aquila tra piazze, basiliche e simboli della rinascitaC’è un modo per conoscere L’Aquila che va oltre la semplice visita: basta lasciarsi guidare dai suoi silenzi, dalle pietre che raccontano ... laquilablog.it L’Aquila e il terremoto, la cultura non basta. Parlare di rinascita è assurdoL’Aquila, 6 aprile 2026 – Duole troppo, ancora. Non c’è nulla da fare. Il punto è che dopo 17 anni è assurdo parlare di rinascita. E non c’è Capitale italiana della cultura che tenga, se il passato ... quotidiano.net Tre giorni di festa tra street food internazionale, artigianato e tradizioni: il Mercato Europeo anima il cuore dell’Aquila e rilancia il tema della rinascita stabile del centro storico. Biondi: “Un successo straordinario”. - facebook.com facebook