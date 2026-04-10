Il Comune di Nole ha approvato un progetto di rinnovamento del NoleForum, destinando circa quattro milioni di euro per un intervento che prevede la creazione di un polo moderno con 480 posti a sedere. Il piano prevede lavori di ristrutturazione e ampliamento dell’area, con l’obiettivo di migliorare le strutture e ampliare la capacità di accoglienza. L’intervento coinvolge anche aspetti di riqualificazione degli spazi esterni e delle aree di servizio.

Il Comune di Nole ha approvato un piano di rifacimento radicale per il NoleForum, con un investimento che si avvicina ai quattro milioni di euro. L’operazione mira a trasformare una struttura ormai obsoleta in un polo moderno ed efficiente, superando i limiti strutturali e funzionali accumulati negli anni. Nata come sito produttivo nel secolo scorso, la struttura ha vissuto una seconda vita tra la fine degli anni Novanta e l’inizio dei Duemila, quando fu riconvertita in spazio polivalente. Da allora, il NoleForum è stato il cuore pulsante delle attività collettive e degli incontri cittadini, ma l’usura del tempo ha reso l’edificio inadatto alle funzioni attuali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - NoleForum si rinnova: 4 milioni per un polo moderno da 480 posti

Cusano Media Group, il polo editoriale si espande e si rinnova. Audience da dieci milioni di contatti per i canali tv, radio e webIl Cusano Media Group, polo editoriale nato dall'esperienza dell'Università degli Studi Niccolò Cusano, svela un nuovo logo e lancia un sito...

Leggi anche: Stadio Flaminio, la Lazio presenta il progetto: 480 milioni, 50mila posti e cantieri per 4 anni