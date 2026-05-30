Al Salone Nautico di Venezia, all'Arsenale, sono esposti più di 300 yacht e motoscafi, visibili fino al 31 maggio. La settima edizione dell’evento presenta numerosi modelli, tra cui anteprime e prototipi di imbarcazioni. L’esposizione si svolge in spazi aperti e al coperto, con aree dedicate alle novità del settore nautico. La manifestazione accoglie visitatori e operatori del settore per cinque settimane.

Venezia torna ad essere il cuore della nautica internazionale. Fino al 31 maggio 2026, il maestoso Arsenale della Serenissima ospita la settima edizione del salone Nautico di Venezia, uno degli appuntamenti più attesi per professionisti del settore e appassionati del mare. Si tratta di un'immersione totale in un bacino acqueo di 55.000 mq, con orari di ingresso dalle 10:00 alle 20:00 e un'apertura straordinaria nella serata di sabato 30 maggio fino alle 22:00. Esposte circa 300 imbarcazioni con 270 espositori provenienti da tutto il mondo per una panoramica sull'evoluzione della nautica contemporanea: dai grandi yacht ai catamarani, dai gommoni alle imbarcazioni a vela, fino alle nuove frontiere della propulsione elettrica e ibrida. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Salone Nautico di Venezia, yacht e motoscafi all'Arsenale

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Salone Nautico di Venezia 2026

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