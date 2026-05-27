Terrazza Aperol celebra il suo amore per Venezia al Salone Nautico

Notizia in breve

Al Salone Nautico, Terrazza Aperol ha annunciato il ritorno a Venezia, specificamente all’Arsenale, uno dei luoghi simbolo della città. La manifestazione si è concentrata sulla celebrazione della connessione tra il brand e Venezia, evidenziando la presenza nel contesto dell’evento nautico. La comunicazione si è focalizzata sulla relazione tra Terrazza Aperol e il patrimonio veneziano, senza ulteriori dettagli sullo svolgimento o su eventuali iniziative specifiche.