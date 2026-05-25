Paolo Nespoli al Salone Nautico di Venezia | spazio mare e sostenibilità per le Giornate delle Idee

Paolo Nespoli è ospite del Festival delle Idee sabato 30 maggio alle 18.00, all'Arsenale di Venezia (Torre di Porta Nuova), nell'ambito de Le Giornate delle Idee, gli eventi di anticipazione dell'VIII edizione del festival. L'incontro si intitola Blu oltre il Confine: dallo Spazio al Mare.Ex. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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