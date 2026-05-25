Paolo Nespoli al Salone Nautico di Venezia | spazio mare e sostenibilità per le Giornate delle Idee
Paolo Nespoli parteciperà al Festival delle Idee a Venezia, sabato 30 maggio alle 18.00, presso l'Arsenale, Torre di Porta Nuova. L'evento fa parte delle Giornate delle Idee, anteprima dell'VIII edizione del festival. La discussione si concentrerà su temi come spazio, mare e sostenibilità.
Paolo Nespoli è ospite del Festival delle Idee sabato 30 maggio alle 18.00, all'Arsenale di Venezia (Torre di Porta Nuova), nell'ambito de Le Giornate delle Idee, gli eventi di anticipazione dell'VIII edizione del festival. L'incontro si intitola Blu oltre il Confine: dallo Spazio al Mare.Ex. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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