Dal 6 maggio, Matera e Miglionico ospitano la Settimana dell'Europa, un evento promosso dal Consorzio Materahub. La manifestazione si concentra sull’uso dell’innovazione digitale e sul suo impatto sulle tradizioni locali. Durante la settimana, si svolgono incontri e iniziative che coinvolgono le comunità delle due città, con l’obiettivo di esplorare il rapporto tra tecnologia e patrimonio storico.

? Cosa sapere Il Consorzio Materahub organizza la Settimana dell'Europa tra Matera e Miglionico dal 6 maggio.. L'iniziativa integra innovazione digitale, FabLab e dibattiti geopolitici per lo sviluppo del territorio lucano.. Dal 6 al 12 maggio 2026, il Consorzio Materahub trasforma Matera e Miglionico in un laboratorio a cielo aperto con la Settimana dell’Europa, un programma che intreccia innovazione digitale, geopolitica e tradizioni artigianali locali. L’iniziativa, ormai consolidata nel calendario della città materana, non si limiterà a una semplice celebrazione dei valori europei, ma cercherà di stimolare un confronto critico sulle sfide della contemporaneità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera e Miglionico: l’innovazione digitale sfida la tradizione

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