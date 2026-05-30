Un dirigente ha espresso perplessità sulle quote rosa, affermando che non vede senso in quelle misure. Nel frattempo, i dati del World Economic Forum indicano che il tasso di occupazione femminile è del 20% inferiore rispetto a quello maschile. La questione delle pari opportunità nel mondo del lavoro resta al centro del dibattito pubblico, con opinioni contrastanti sulle politiche di rappresentanza femminile.

AGI - I dati del World Economic Forum segnalano che il tasso di occupazione femminile è inferiore del 20% rispetto a quello maschile. E ancora una differenza di stipendio del 17% tra i due sessi. Statistiche che da sole basterebbero per far comprendere la questione della parità di genere. Però, oltre ai dati, ci sono percezioni, stereotipi e pregiudizi che frenano la piena uguaglianza tra donne e uomini. Questi i temi al centro dell'evento " Parità di genere nell'impresa ", che si è svolto ieri al museo Castromediano di Lecce, al quale hanno partecipato tra gli altri Silvia Salis, sindaca di Genova, e Antonio Decaro, presidente della Regione Puglia. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Salis: "Se un uomo dice che le quote rosa sono inutili resto perplessa"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

"Sono molto perplessa: squilibrio di interessi se si entra in un giornale"Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d'Italia - noi Moderati al Senato, si trova in una situazione di perplessità riguardo a un...

Marco Bezzecchi: “Marc Marquez dice che sono l’uomo da battere? Sono contento…”Il campionato mondiale di MotoGP 2026 è ripartito a Jerez de la Frontera, in Spagna, con Marco Bezzecchi in testa alla classifica.

Temi più discussi: Silvia Salis: Dopo Merkel tanti bambini si stupirono di avere un cancelliere uomo: servono esempi; Genova, premiate le donne ai vertici. Salis: Non bastano le pari opportunità, servono pari probabilità; Salis firma la maxi alleanza per la sicurezza stradale, obiettivo zero vittime entro il 2050; Selargius, trovato il trentaquattrenne scomparso nella notte.

ROTTAMAZIONE QUINQUIES, OK DELLA GIUNTA SALIS ALL'ADESIONE DEL COMUNE DI GENOVA Mascia (Forza Italia): Il nostro ordine del giorno straordinario è servito da pungolo. Finalmente un impegno concreto: meno tasse per tutti. #genova #rotta x.com

Parità genere, Salis (The Left): Non basta avere una donna premier se si comporta da uomo qualunqueSignor Presidente, onorevoli colleghi, in Italia, nonostante livelli di istruzione sempre più alti e superiori agli uomini, le donne continuano a partecipare meno al mercato del lavoro, guadagnano ... affaritaliani.it

E ora immunità per tutti, che imbarazzo la Salis e Hamas: quindi, oggi…- Ricordate Francesca Ghio, la consigliera di Avs che denunciò pubblicamente di essere stata abusata da un uomo quando era molto giovane? Bene. Oggi a Genova il centrodestra chiedeva di ripristinare ... ilgiornale.it