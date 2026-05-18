Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d'Italia - noi Moderati al Senato, si trova in una situazione di perplessità riguardo a un possibile squilibrio di interessi nel settore giornalistico. Nel corso di un'intervista, esprime dubbi sulla presenza di eventuali conflitti tra ruoli e affiliazioni, segnalando come questa situazione possa influire sulla neutralità dell'informazione. Nel frattempo, celebra anche la vittoria del tennista altoatesino ai Internazionali d’Italia, condividendo momenti di entusiasmo personale.

Raggiungiamo Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d'Italia - noi Moderati al Senato, mentre esulta per la conquista degli Internazionali d'Italia da parte del suo Sinner, essendo entrambi altoatesini. Senatrice Biancofiore, lei è stata sottosegretario allo Sport e spesso interviene nelle controversie che affliggono lo sport nostrano. Cosa pensa della questione Federtennis-La Stampa? "C'è un rischio piuttosto intuibile. Quando una federazione sportiva entra nel capitale di una società editoriale, non può che crearsi un evidente squilibrio di interessi, anche in presenza di una buona fede. I giornalisti incaricati di fare un servizio sul tennis italiano, o sulle scelte della Fitp, saranno influenzati inevitabilmente dal fatto di essere dipendenti di un gruppo di cui la Fitp è azionista. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Sono molto perplessa: squilibrio di interessi se si entra in un giornale"

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