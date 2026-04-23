Il campionato mondiale di MotoGP 2026 è ripartito a Jerez de la Frontera, in Spagna, con Marco Bezzecchi in testa alla classifica. Durante la conferenza stampa, Bezzecchi ha commentato un’affermazione di Marc Marquez, secondo cui lui sarebbe l’uomo da battere. Il pilota italiano ha espresso soddisfazione per il riconoscimento e ha sottolineato di essere concentrato sulla stagione in corso. La prima gara della stagione ha visto una forte presenza di piloti di rilievo, con Bezzecchi al centro dell’attenzione.

Il Mondiale MotoGP 2026 riaccende i motori a Jerez de la Frontera (Spagna) e lo fa con un uomo solo al comando: Marco Bezzecchi. Il pilota dell’Aprilia si presenta in Andalusia da leader della classifica iridata, forte di un avvio di stagione che ha confermato quanto di straordinario mostrato nel finale dello scorso anno. Dopo il doppio acuto di Portimao e Valencia che aveva chiuso in maniera trionfale il 2025, il romagnolo ha riaperto il nuovo campionato senza perdere slancio, infilando tre vittorie consecutive e raggiungendo il notevole traguardo di 121 giri consecutivi in testa nelle gare lunghe della domenica. Numeri da dominatore assoluto, che tuttavia non bastano a far abbassare la guardia.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marco Bezzecchi: “Marc Marquez dice che sono l’uomo da battere? Sono contento…”

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“La popolarità mi ha fatto piacere. Ho sentito tanto affetto da parte della gente e tanti che tifano per me. È stato un momento bello, arrivato insieme ad altri sportivi italiani come Jannik Sinner e Kimi Antonelli. Abbiamo vinto negli stessi giorni“. - Marco Bezzecchi - facebook.com facebook

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