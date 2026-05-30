A Lecce, un’esponente evidenzia che senza le quote rosa le donne dirigenti sarebbero quasi inesistenti. Si discute anche di come i carichi familiari influenzino le carriere femminili in Puglia. Inoltre, si sottolinea che il divario salariale tra uomini e donne si attesta ancora al 17%. Questi temi sono al centro di un dibattito sulla rappresentanza e le condizioni lavorative femminili nella regione.

? Punti chiave Come influiscono i carichi familiari sulla carriera delle donne in Puglia?. Perché il divario salariale tra uomini e donne resta al 17%?. Cosa impedisce a 3,1 milioni di donne di cercare lavoro?. Come possono le quote rosa scardinare i pregiudizi nei ruoli decisionali?.? In Breve Divario occupazionale del 20% e scarto salariale del 17% secondo il World Economic Forum.. In Italia 3,1 milioni di donne sono inattive per impegni di cura familiare.. In Puglia occupate 400.000 donne contro oltre 900.000 uomini secondo Antonio Decaro.. Antonio Decaro richiama il legame tra lotta politica e diritto di voto femminile..? I dati Secondo Eurostat, la variazione trimestrale del PIL italiano: 0,2% (Q1 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salis a Lecce: “Senza quote rosa le dirigenti sarebbero inesistenti

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