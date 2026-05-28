Ostia Gualtieri difende le gare per gli stabilimenti | Senza sarebbero tutti chiusi

Il sindaco di Roma ha affermato che le gare per gli stabilimenti balneari sono essenziali per la loro sopravvivenza, sottolineando che senza di esse molti potrebbero chiudere. La sua posizione riguarda la necessità di rispettare le procedure di gara per garantire la continuità delle attività commerciali sulla costa. La dichiarazione è stata rilasciata in un contesto di discussioni sulle modalità di assegnazione delle concessioni balneari, evidenziando l'importanza di rispettare le normative vigenti.

Ostia, 28 maggio 2026 – Il futuro di Roma passa anche dal suo mare. Ne è convinto il sindaco Roberto Gualtieri, che guarda a Ostia come a uno dei principali fronti di rilancio della Capitale nei prossimi anni. “Io vorrei che in futuro la vera novità di Roma fosse il mare, perché penso che il mare di Roma abbia delle potenzialità di cui non ci rendiamo conto”, ha detto il primo cittadino durante un’iniziativa con la consigliera regionale dem Emanuela Droghei, moderata dal direttore dell’Adnkronos, Davide Desario. Per Gualtieri, il litorale romano può diventare uno degli elementi più importanti della trasformazione della città. Ma il sindaco ha collegato il rilancio di Ostia alla necessità di superare criticità accumulate nel tempo, a partire dalla gestione del settore balneare. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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