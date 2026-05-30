È stata donata un’opera di Gatto, che sarà esposta al Complesso San Michele di Salerno. La donazione include anche altre opere inedite del maestro, che arricchiranno il patrimonio culturale della città. La pinacoteca in fase di realizzazione si propone di ospitare questa collezione e di contribuire allo sviluppo del settore artistico locale. La donazione rappresenta un passo importante per il progetto di un nuovo spazio dedicato all’arte nella zona.

? Domande chiave Come cambierà il volto culturale di Salerno grazie a questa donazione?. Quali opere inedite del Maestro sono state esposte al Complesso San Michele?. Perché le sculture monumentali di Gatto sono così legate al territorio?. Come hanno partecipato gli studenti del Liceo Artistico a questo progetto?.? In Breve Mostra Spazi Atemporali aperta al pubblico gratuitamente fino al 26 giugno 2026.. Partecipazione attiva di studenti del Liceo Artistico Sabatini-Menna con contenuti audiovisivi.. Valentino Petrosino documenta il legame tra sculture monumentali e paesaggio salernitano.. Orario visite presso il Complesso San Michele dalle 16. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Salerno, nasce il sogno di una pinacoteca: donata un’opera di Gatto

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