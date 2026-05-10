Una statua pop di San Nicola donata al Comune di Bari | l’opera 3D dell’artista Claudio Scamarcia
Questa mattina il Comune di Bari ha ricevuto una statua di San Nicola realizzata in stampa 3D dall’artista e artigiano locale Claudio Scamarcia. L’opera è una reinterpretazione in stile pop dell’iconico santo e rappresenta una nuova versione della figura tradizionale. La statua è stata donata dall’artista e si aggiunge alle installazioni presenti in città dedicate a San Nicola.
Una reinterpretazione pop di San Nicola realizzata con stampa 3D è stata donata questa mattina al Comune di Bari dall’artista e artigiano barese Claudio Scamarcia.L’opera è stata consegnata a Palazzo della Città all’assessore allo Sviluppo locale Pietro Petruzzelli, nell’ambito delle iniziative.🔗 Leggi su Baritoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Bari abbraccia Claudio Baglioni: la sacra manna di San Nicola in dono per l'artista
Bari celebra San Nicola: festa al via. La statua tra i fedeli: «Che sia una sagra di pace»Con l’esposizione della statua del Santo in Basilica, preceduta da una piccola processione e dallo spettacolo dei timpanisti e sbandieratori...