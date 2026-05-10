Una statua pop di San Nicola donata al Comune di Bari | l’opera 3D dell’artista Claudio Scamarcia

Questa mattina il Comune di Bari ha ricevuto una statua di San Nicola realizzata in stampa 3D dall’artista e artigiano locale Claudio Scamarcia. L’opera è una reinterpretazione in stile pop dell’iconico santo e rappresenta una nuova versione della figura tradizionale. La statua è stata donata dall’artista e si aggiunge alle installazioni presenti in città dedicate a San Nicola.

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