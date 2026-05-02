Salerno il sogno dello scudetto | nasce il romanzo di Paolo Vozzi

A Salerno, si è sviluppato un racconto che collega le radici della città agli anni Ottanta, un periodo in cui la speranza di vincere il campionato nazionale ha attraversato le vite di molti. Un nonno ha condiviso i ricordi di quegli anni, ricostruendo momenti e emozioni legati al sogno di conquistare lo scudetto. Questi racconti svelano dettagli e segreti di un’epoca che ancora oggi vive nella memoria dei residenti.

? Cosa scoprirai Come possono i racconti di un nonno ricostruire l'anima di Salerno?. Quali segreti degli anni Ottanta nasconde il sogno dello scudetto?. Perché i Lions Club hanno scelto proprio questo romanzo per il territorio?. Come lo sport può trasformarsi in un documento di antropologia urbana?.? In Breve Presentazione lunedì 4 maggio ore 18:00 presso il Centro Pastorale San Giuseppe. Franco Esposito guiderà il dialogo con l'autore durante la serata. Sostegno culturale dei Lions Club Salerno Hippocratica Civitas e Forte La Carnale. Rosario Pacifico sottolinea l'impegno dei club per la promozione della lettura locale. Lunedì 4 maggio alle ore 18:00, il Centro Pastorale San Giuseppe di Salerno ospiterà la presentazione del romanzo d’esordio di Paolo Vozzi, intitolato L’anno che la Salernitana vinse lo scudetto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Salerno, il sogno dello scudetto: nasce il romanzo di Paolo Vozzi Notizie correlate Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Rincorsa Milan, si gioca il sogno scudetto”Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, mercoledì 18 febbraio 2026. Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Napoli, Conte accende il sogno: «Vinciamole tutte», scudetto ancora possibile”