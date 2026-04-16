Una serie di eventi meteorologici intensi ha colpito il Midwest degli Stati Uniti, portando tornado, grandinate forti e inondazioni in diverse aree tra Michigan, Wisconsin e Ohio. Le condizioni climatiche estreme hanno causato danni alle abitazioni, interruzioni di corrente e la chiusura di alcune strade principali. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e stanno intervenendo per assistere le comunità colpite.

Una violenta serie di fenomeni meteorologici ha colpito duramente il Midwest degli Stati Uniti, scatenando tornado, grandinate estreme e inondazioni che hanno messo in ginocchio diverse comunità tra Michigan, Wisconsin e Ohio. Mentre le autorità locali gestiscono l’emergenza per i danni strutturali e i rischi idrogeologici, il sistema temporalesco si sposta verso la costa orientale, dove si profilano scenari di temperature insolitamente alte. Il bilancio delle ore trascorse sotto la furia degli elementi evidenzia una situazione complessa: nel Michigan settentrionale, un guasto elettrico presso un centro ittico statale ha causato la perdita di 1.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Midwest sotto assedio: tornado e grandine devastano il Michigan

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