Notte di fuoco a Venaria | evacuazioni e soccorsi per il rogo

Da ameve.eu 30 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte di giovedì 30 aprile, un incendio si è sviluppato in via Castellamonte a Venaria Reale, richiedendo l'intervento di diversi corpi di vigili del fuoco provenienti da Torino, Alpignano, San Maurizio e Caselle. Durante le operazioni di spegnimento, alcune famiglie sono state evacuate dall’area interessata. Sul posto sono stati impiegati numerosi mezzi e squadre di soccorso per gestire la situazione e mettere in sicurezza i residenti.

? Cosa sapere Incendio a via Castellamonte a Venaria Reale nella notte di giovedì 30 aprile.. I vigili di Torino, Alpignano, San Maurizio e Caselle evacuano alcune famiglie.. Nella notte di giovedì 30 aprile, un violento incendio scoppiato in via Castellamonte a Venaria Reale ha costretto diverse famiglie all’evacuazione immediata dopo che le fiamme hanno investito delle tettoie destinate allo stoccaggio di materiali. Il rogo si è concentrato con particolare intensità sulle strutture in legno che ospitavano cumuli di legna, alimentando una combustione rapida che ha generato una colonna di fumo densa e visibile da grandi distanze. L’emergenza...🔗 Leggi su Ameve.eu

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