Notte di fuoco a Venaria | evacuazioni e soccorsi per il rogo

Nella notte di giovedì 30 aprile, un incendio si è sviluppato in via Castellamonte a Venaria Reale, richiedendo l'intervento di diversi corpi di vigili del fuoco provenienti da Torino, Alpignano, San Maurizio e Caselle. Durante le operazioni di spegnimento, alcune famiglie sono state evacuate dall’area interessata. Sul posto sono stati impiegati numerosi mezzi e squadre di soccorso per gestire la situazione e mettere in sicurezza i residenti.

? Cosa sapere Incendio a via Castellamonte a Venaria Reale nella notte di giovedì 30 aprile.. I vigili di Torino, Alpignano, San Maurizio e Caselle evacuano alcune famiglie.. Nella notte di giovedì 30 aprile, un violento incendio scoppiato in via Castellamonte a Venaria Reale ha costretto diverse famiglie all’evacuazione immediata dopo che le fiamme hanno investito delle tettoie destinate allo stoccaggio di materiali. Il rogo si è concentrato con particolare intensità sulle strutture in legno che ospitavano cumuli di legna, alimentando una combustione rapida che ha generato una colonna di fumo densa e visibile da grandi distanze. L’emergenza...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Notte di fuoco a Venaria: evacuazioni e soccorsi per il rogo Notizie correlate Notte di fuoco a Monterosso: camper esplode e auto distrutte dal rogo? Cosa sapere Un camper esplode e due auto bruciano in via Acquaderni a Monterosso nella notte. Hanoi, rogo tossico nel deposito d’olio: evacuazioni di massa? Cosa sapere Incendio a Dong Anh, periferia di Hanoi, distrugge deposito di oli rigenerati questa mattina. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Notte di fuoco a Noicattaro: tre auto divorate dalle fiamme; Notte di paura in centro, incendio nelle cantine di un condominio: 21 evacuati, cinque intossicati dal fumo; Notte di fuoco in zona Polymer a Terni, l’incendio devasta due auto e una rimessa; Fiamme alle porte di Milano: maxi incendio in un'azienda, 60 pompieri al lavoro. Com'è la qualità dell'aria?. Divampano le fiamme nella notte: distrutta un’auto, danneggiata altra vetturaL’incendio, dalle cause ancora in fase di accertamento, nell’abitato di Neviano, in via Roma: interessata una Renault Clio di un 66enne e l’Opel Corsa, parcheggiata nelle vicinanze, di proprietà di un ... lecceprima.it Notte di fuoco a Bollate: bruciano i rifiuti in un’azienda di smaltimentoSono proseguite per tutta la notte scorsa le operazioni di spegnimento di un incendio, divampato nella serata di ieri all'esterno di un'azienda per lo smaltimen ... settenews.it A Porticello la notte della tragedia del Bayesian c’era “poco più di un groppo meteorologico, un improvviso aumento della velocità del vento che precede temporali e rovesci”. Lo sostengono i periti incaricati dalla procura di Termini Imerese di stabilire la forza x.com A Palermo si spara ancora. Ieri notte sono stati esplosi 30 colpi di pistola contro una Fiat 500 Abarth e una abitazione in via Don Minzoni 2. Sul posto è intervenuta la polizia, in corso i rilievi della scientifica - facebook.com facebook