A giugno 2026 in Lombardia si svolgono dieci sagre, tra cui quelle dedicate alle ciliegie, al salame e alla cipolla rossa. Le manifestazioni si tengono tra la provincia di Mantova e altre zone della regione. Le date variano a seconda dell’evento, con appuntamenti distribuiti durante tutto il mese. Le sagre prevedono degustazioni, musica e momenti di socializzazione, con partecipanti provenienti da diverse aree. Nessun dettaglio su orari specifici o location precise è ancora stato comunicato.

Un bel piatto di gnocchi o di carabonara? Ma anche luganega, polpette o pesce in carpione. Imperdibili gli arrosticini, il salame di Varzi e la particolare cipolla rossa di Breme. Insomma, a giugno ce n'è per tutti i gusti. E non mancano neppure le birre artiginalai. Numerose le sagre che propongono eventi nei quali è possibile immergersi nel gusto e nella tradizione. Ma dove? Si va dalla provincia di Monza e Brianza, fino al Varesotto e il Mantovano. Gli appuntamenti, tutti nei fine settimana, non prevedono solo degustazioni, pranzi o cene. A corredo vengono sempre organizzati eventi con musica dal vivo e intrattenimento per tutte le età. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sagre giugno 2026 in Lombardia, dove e quando: 10 eventi tra ciliegie, salame e cipolla rossa

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