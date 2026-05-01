In Lombardia, maggio 2026 si presenta ricco di sagre e feste dedicate ai prodotti tipici della regione. Sono in programma dieci eventi che si svolgeranno tra la provincia di Milano, Varese e il Pavese, con manifestazioni dedicate a specialità come gli asparagi, il riso e il salame. Le date e le località delle sagre sono state comunicate dagli organizzatori e riguardano varie date nel mese di maggio.

Voglia di un bel piatto di risotto al pesce persico o alla pilota? Oppure preferite qualche fetta di salame? Irrinunciabili anche gli asparagi, rosa o bianchi. E per finire, perchè no, qualche biscottino al burro. E ad accompagnare i piatti, magari un bicchiere di vino locale. Nel mese di maggio sono numerose le sagre e le fiere che propongono eventi nei quali è possibile immergersi nel gusto. Ma dove? Si va dalla provincia di Milano a quella di Pavia, fino al Varesotto e il Mantovano. Gli appuntamenti, tutti nei fine settimana, non prevedono solo degustazioni, pranzi o cene. A corredo vengono sempre organizzati eventi con musica dal vivo, bancarelle di artigianato e intrattenimento per tutte le età.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Sagre maggio 2026 in Lombardia, dove e quando: 10 eventi tra asparagi, riso e salame

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