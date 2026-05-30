Sabato soleggiato e domenica nuvolosa | con la nuova settimana torna un po’ di instabilità

Da bergamonews.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il tempo sulla regione è stabile oggi, con temperature superiori alla media stagionale, grazie a un’area di alta pressione che interessa l’Europa meridionale. Sabato si è avuto un cielo soleggiato, mentre domenica si è verificata una copertura nuvolosa. Per la settimana in corso è prevista una ripresa dell’instabilità atmosferica, con un aumento delle nuvole e possibili precipitazioni. La situazione meteo rimane sotto l’influenza di condizioni di stabilità che tuttavia si riducono nel corso dei prossimi giorni.

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Tempo ancora stabile quest’oggi sulla nostra regione grazie a un’estesa area di alta pressione che occupa ancora l’Europa meridionale, con temperature ben sopra le medie stagionali. Tra domani e lunedì prime infiltrazioni di aria più umida in quota porteranno un lieve aumento dell’instabilità specie sui rilievi, a cui seguirà un peggioramento del tempo più diffuso nella giornata di martedì per l’arrivo di una perturbazione atlantica. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Sabato 30 maggio 2026 Tempo Previsto:  Cielo poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso per il transito di velature in quota soprattutto tra pomeriggio e sera. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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