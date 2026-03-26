le rive del po diventano giardino sabato e domenica la georgica

Nel fine settimana, le rive del Po si trasformano in un giardino grazie a Georgica, un evento che si svolge sul lido di Guastalla e Gualtieri. Durante le giornate di sabato e domenica, queste aree diventano un punto di incontro dedicato alla biodiversità, con attività e iniziative che celebrano la terra, le acque e il lavoro nei campi.

Il lido Po di Guastalla e di Gualtieri si trasforma in un palcoscenico della biodiversità con il ritorno di Georgica, festa della terra, delle acque e del lavoro nei campi. Sabato 28 e domenica 29 marzo, per la XXII edizione di questo evento, sono attesi oltre 250 espositori, selezionati tra vivaismo, enogastronomia e artigianato, con l’aggiunta di un ricco programma che comprende navigazioni sul fiume Po per Pomponesco, visite a Sabbioneta, Gualtieri, Luzzara, Brescello, incontri con agricoltori che preservano il patrimonio genetico del nostro passato, conversazioni con esperti, scrittori e paesaggisti, dimostrazioni dal vivo di antichi mestieri, percorsi sensoriali, attività per bambini e famiglie, mercatino del tempo perduto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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