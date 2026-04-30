Meteo | primo maggio con un po' di instabilità poi sole e temperature in salita

Per il primo maggio si prevede un quadro meteorologico caratterizzato da una certa instabilità, con un fronte freddo proveniente dal Nord Europa che si sposterà verso i Balcani, interessando marginalmente anche la Sicilia. La giornata si concluderà con un miglioramento e un incremento delle temperature, mentre le piogge saranno concentrate principalmente nelle zone centro-orientali dell'isola.

Un fronte freddo in discesa dal Nord Europa verso i Balcani coinvolgerà marginalmente la Sicilia nella giornata di venerdì 1 maggio, con qualche pioggia limitata prevalentemente al settore centro-orientale. Ampie schiarite interesseranno invece le aree occidentali della nostra regione, seppur con.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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