Casper Ruud ha vinto il suo match a Roland Garros e si è qualificato per gli ottavi di finale. Il tennista norvegese, noto per la sua resistenza sulla terra battuta, ha battuto un avversario che molti consideravano il favorito principale. Dopo la partita, Ruud ha commentato che sarà interessante vedere come si evolverà la situazione nella prossima settimana.

Casper Ruud conferma le sue qualità da indomito lottatore sulla terra battuta e centra la qualificazione agli ottavi di finale del Roland Garros. Il norvegese piega lo statunitense Tommy Paul al termine di una maratona nella quale rimonta due set di svantaggio e annulla due match point. Nella conferenza stampa successiva all’incontro, Ruud ha analizzato la sua prestazione e si è soffermato su diverse tematiche interessanti. Su ciò che ha fatto la differenza nel match con Tommi Paul: “ Sì, è difficile dire esattamente cosa abbia fatto la differenza. Voglio dire, qualche punto. Credo che le statistiche dimostrino che ho gestito bene le mie palle break e le ho convertite tutte, tre. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ruud: “Sinner era il favorito principale. Sarà interessante vedere dove saremo tra una settimana”

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