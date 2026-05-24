Ruud ha dichiarato che Sinner è il favorito a Parigi, paragonandolo a Nadal. La scelta di giocare a Ginevra prima del torneo francese è stata motivata dalla preparazione. Si discute anche dell’impatto delle strategie di servizio dal basso, che potrebbero influenzare le tattiche di gioco nel torneo.

? Domande chiave Perché Ruud ha scelto di giocare a Ginevra prima di Parigi?. Come può il servizio dal basso cambiare le tattiche del torneo?. Cosa rende la difesa di Sinner così difficile da superare?. Perché il norvegese paragona la forza di Jannik a quella di Nadal?.? In Breve Ruud ha giocato quattro partite in quattro giorni al torneo di Ginevra.. Il norvegero salterà i tornei sull'erba per tre settimane prima di Wimbledon.. Ruud difende la regolarità tattica del servizio dal basso contro colpi a 210 kmh.. Sinner ha vinto tre Masters 1000 sulla terra battuta in questa stagione.. Casper Ruud ha parlato sabato durante la conferenza stampa al Roland Garros, analizzando la propria preparazione e proiettando l’attenzione sul favorito Jannik Sinner. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ruud a Parigi: “Sinner è il favorito, come era Nadal

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Jannik Sinner Just Sent a TERRIFYING Warning to Roland Garros Rivals

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