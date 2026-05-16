Finale Internazionali Roma 2026 Sinner-Ruud | orario e dove vedere l’ultimo atto
Il 16 maggio 2026, si disputa a Roma la finale degli Internazionali di tennis. L'incontro vede in campo Jannik Sinner e Casper Ruud, due giocatori di alto livello che si sfidano per il titolo. L'evento si svolge in un impianto all'aperto, con inizio previsto nel tardo pomeriggio. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e online, permettendo agli appassionati di seguire l'ultimo atto del torneo.
Roma, 16 maggio 2026 - Jannik Sinner prova a completare l'opera a Roma, aggiungendo alla sua ricchissima bacheca anche il trofeo di campione degli Internazionali d'Italia, l'ultimo titolo che gli manca a livello di Masters 1000 (solo Nole Djokovic, a 31 anni, è riuscito nell'impresa di centrarli tutti) e che gli è sfuggito nella passata edizione contro Carlos Alcaraz. Anche Casper Ruud nutre lo stesso desiderio di vittoria: per il norvegese si tratta della prima finale in carriera al Foro Olimpico. In passato, il classe '98 aveva raggiunto la semifinale nel 2022, venendo sconfitto da Djokovic, e nel 2023, quando la sua corsa venne interrotta da Holger Rune. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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