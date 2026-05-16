Finale Internazionali Roma 2026 Sinner-Ruud | orario e dove vedere l’ultimo atto

Il 16 maggio 2026, si disputa a Roma la finale degli Internazionali di tennis. L'incontro vede in campo Jannik Sinner e Casper Ruud, due giocatori di alto livello che si sfidano per il titolo. L'evento si svolge in un impianto all'aperto, con inizio previsto nel tardo pomeriggio. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e online, permettendo agli appassionati di seguire l'ultimo atto del torneo.

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