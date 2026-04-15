L’Occidente diviso è un regalo a Mosca Meloni incontra Zelensky

Lunedì mattina, a Palazzo Chigi, si è tenuto l'incontro tra il presidente ucraino e la premier italiana. Nel corso dell'incontro, sono stati affrontati temi legati alla situazione in Ucraina e al supporto internazionale. La visita si inserisce in un momento di tensione tra le nazioni occidentali, con alcuni paesi che mostrano posizioni divergenti sulla gestione del conflitto. La discussione si è concentrata anche su questioni di assistenza e di rapporti bilaterali.

Un Occidente diviso è un regalo a Mosca. Ricevendo a Palazzo Chigi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Giorgia Meloni ribadisce un dato fondamentale (anche alla luce delle ultime vicende internazionali) che però è utile rimarcare. Ovvero che un’Europa divisa non risolve la questione bellica, per questa ragione l’Italia intende continuare a fare la sua parte per arrivare a soluzioni condivise, “che tutelino la sovranità di Kiev che assicurino la solidità dell’alleanza euro atlantica”. Nel giorno del secondo attacco polemico di Donald Trump alla premier, dopo quello di ieri che è seguito a quello al Papa, vedere Zelensky a colloquio con il presidente del Consiglio riconsegna un’immagine programmatica e costruens, come dimostra la coerenza della postura governativa tenuta in questi tre anni e mezzo.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - L’Occidente diviso è un regalo a Mosca. Meloni incontra Zelensky Ucraina, Meloni: Sempre al fianco di Kiev, Occidente diviso regalo a Mosca Notizie correlate Zelensky in Italia, Meloni: “L’Occidente diviso sarebbe un regalo a Mosca”Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato ricevuto a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni. Meloni riceve Zelensky: “Sempre al fianco di Kiev, un Occidente diviso sarebbe un regalo a Mosca”Roma, 15 aprile 2026 – La premier Giorgia Meloni torna a parlare di politica estera. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Bruxelles si schieri subito con Budapest; Mosca delusa dalla sconfitta di Orbán: E ora l’Europa collasserà; Verrat am Iran: Wie der Westen die Zivilbevölkerung im Bombenhagel im Stich ließ - Xpert.Digital; Quei luoghi devastati dalla guerra: l'Armenia e il Metz Yeghern. Uno scritto di Antonella La Greca la madre di Leo. L’Occidente diviso è un regalo a Mosca. Meloni incontra ZelenskyUn Occidente diviso è un regalo a Mosca. Ricevendo a Palazzo Chigi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Giorgia Meloni ribadisce un dato fondamentale (anche alla luce delle ultime vicende interna ... formiche.net Meloni incontra Zelensky: Sempre al fianco di Kiev, in gioco la sicurezza Ue | L'Occidente diviso è un regalo a MoscaLa premier Giorgia Meloni ha incontrato a Palazzo Chigi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. In questi quattro anni la posizione dell'Europa e dell'Italia è stata sempre la stessa: al fianco di ... msn.com “L’Italia intende continuare a fare la sua parte per arrivare a soluzioni condivise, che tutelino la sovranità di Kiev che assicurino la solidità dell’alleanza euro atlantica perché un Occidente diviso, un’Europa spaccata sarebbero l’unico vero regalo che potremm facebook