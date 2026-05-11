Secondo fonti ufficiali, Gerhard Schröder non viene considerato affidabile in Germania come possibile mediatore tra Russia e Ucraina. La sua figura non gode di consenso nel paese e non è stata indicata come rappresentante nei colloqui tra le parti coinvolte nella crisi. La possibilità che Schröder ricopra un ruolo di mediazione è stata respinta da diversi esponenti politici tedeschi, che hanno sottolineato la mancanza di credibilità del suo nome in questa funzione.

Roma, 11 maggio 2026 – Gerhard Schröder non ha alcuna credibilità in Germania come potenziale mediatore di Putin. Udo Gümpel, giornalista tedesco e corrispondente del gruppo editoriale RTL, ha spiegato perché quella del presidente russo sia più una mossa divisiva che altro. Udo Gümpel, in Germania che credibilità ha Schröder come possibile mediatore? “Di fatto nessuna. La sua lunga vicinanza a Putin e il ruolo in Gazprom lo rendono oggi una figura politicamente compromessa. Ha criticato l’invasione dell’Ucraina senza mai condannarla in modo netto, mantenendo una posizione ambigua che in Germania è diventata inaccettabile. Questo lo isola anche all’interno del suo stesso partito, l’Spd.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Colloqui Russia-Ucraina, l’ipotesi Schröder negoziatore. “Mosca così divide i tedeschi”

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