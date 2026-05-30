Droni ucraini hanno colpito un impianto petrolifero a 500 km dal confine russo, causando incendi visibili da lontano. Le esplosioni hanno danneggiato le strutture, provocando fiamme e fumo nero che si alzano nel cielo. Non sono stati resi noti i dettagli sul metodo di attraversamento delle difese russe o sulla traiettoria dei droni. Gli attacchi a lunga distanza sollevano domande sulle capacità operative e sulle strategie militari adottate.

? Punti chiave Come hanno fatto i droni a raggiungere l'impianto di Armavir?. Quale strategia militare si cela dietro questi attacchi a lungo raggio?. Perché Zelensky ha definito questa operazione una nuova forma di sanzione?. Quanto inciderà questo incendio sulla logistica energetica russa?.? In Breve Incendio colpisce deposito greggio nel territorio di Krasnodar. Zelensky attribuisce l'azione ai Servizi di Sicurezza ucraini. Obiettivo strategico colpire l'economia bellica russa lontano dal fronte. Operazione mira a ridurre risorse materiali e logistica russa. Droni ucraini colpiscono l’impianto petrolifero di Armavir a 500 chilometri dal confine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Russia, droni ucraini infiammano il petrolio a 500 km dal confine

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Droni ucraini colpiscono petroliera russa al largo di Creta

Notizie e thread social correlati

Droni ucraini caduti in Finlandia, per l’UE è colpa della RussiaDue droni di presumibile origine ucraina sono caduti nei pressi di Kouvola, nel sud-est della Finlandia, ieri.

I droni erano ucraini ma Estonia e Lettonia ritengono responsabile la RussiaUn drone di provenienza ucraina ha colpito il camino di una centrale elettrica in Estonia, mentre un altro drone si è schiantato in territorio...

Si parla di: Ucraina, Zelensky: Colpito sito dei servizi segreti russi nel Kherson, centinaia tra morti e feriti; Attacco russo notturno su Kiev: oltre 50 missili e più di 700 droni sulla capitale Ucraina.