Due droni di presumibile origine ucraina sono caduti nei pressi di Kouvola, nel sud-est della Finlandia, ieri. L'Unione Europea ha attribuito la responsabilità dell'incidente alla Russia, definendo quest'ultima come il “principale colpevole” dell'accaduto. Al momento, non sono state fornite ulteriori dettagli sulle circostanze o sulle eventuali conseguenze dell'incidente.

Il “principale colpevole” della caduta di due droni di probabile provenienza ucraina nei pressi di Kouvola, nella Finlandia sudorientale, avvenuta ieri è “la Russia. Senza la Russia”, che ha invaso l’Ucraina nel 2022, “questo non sarebbe successo”. Lo sostiene la portavoce per gli Affari Esteri dell’Ue Anitta Hipper, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. Domani, continua Hipper, si terrà un Consiglio Affari Esteri a Kiev “per commemorare l’orribile tragedia di Bucha. L’Ue è impegnata a sostenere l’Ucraina”. Per il vice portavoce capo Olof Gill, la caduta di due droni non ha fatto percepire “minacce alla sicurezza” nazionale. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Droni ucraini caduti in Finlandia, per l’UE è colpa della Russia

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