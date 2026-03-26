Un drone di provenienza ucraina ha colpito il camino di una centrale elettrica in Estonia, mentre un altro drone si è schiantato in territorio lettone. Estonia e Lettonia hanno accusato ufficialmente la Russia di essere responsabile di questi attacchi, che sono avvenuti nel corso delle ultime ore. Finora non sono stati segnalati danni o feriti tra le persone.

Un drone ucraino diretto verso obiettivi in Russia ha colpito mercoledì il camino di una centrale elettrica in Estonia, mentre un altro si è schiantato in Lettonia Questi incidenti non hanno causato vittime, hanno annunciato le autorità locali. L’ipotesi avanzata dai due Stati baltici, membri della Nato e dell’Unione europea, è che questi droni militari ucraini carichi di esplosivi abbiano accidentalmente terminato la loro corsa sul loro territorio prima di poter raggiungere il loro obiettivo. L’Ucraina ha infatti condotto numerosi attacchi contro la Russia durante la notte, prendendo di mira in particolare l’importante porto di Ust-Luga, nel Golfo di Finlandia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - I droni erano ucraini ma Estonia e Lettonia ritengono responsabile la Russia

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