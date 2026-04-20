Nel terzo fine settimana di aprile, il Rugby Quarto Circolo ha disputato le partite di tutte le sue squadre giovanili e della squadra seniores. La formazione seniores ha affrontato l’Arechi Rugby, ma ha perso con un punteggio di misura. La squadra ha dovuto fare i conti con numerose assenze, che hanno influenzato il risultato finale. La partita si è svolta in casa del Rugby Quarto Circolo, con il pubblico presente per seguire l’incontro.

Tempo di lettura: 2 minuti Nel terzo weekend di aprile, in casa Rugby Quarto Circolo, sono scese in campo tutte le formazioni giovanili e la formazione Seniores. La Under 18 ha incontrato, a Frascati, la compagine omonima perdendo l’incontro e la Under 16 ha incontrato, a Napoli, la Rugby Napoli Afragola. La Rugby Napoli Afragola si è aggiudicata, 51 a 12, anche la partita di ritorno dopo l’andata della scorsa settimana. La formazione Under 14 ha ospitato ed affrontato, sul sintetico cittadino di via Compagna, in un triangolare, le compagini dell’Hammers Campobasso e del XV Salento Trepuzzi. I gialloblu beneventani si sono aggiudicati entrambi gli incontri.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Rugby Quarto Circolo, la seniores con tante assenze cede di misura all’Arechi Rugby

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