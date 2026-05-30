Andrey Rublev ha battuto Nuno Borges e si è qualificato per gli ottavi di finale del Roland Garros, dove affronterà Jakub Mensik. Durante la partita, Rublev ha commentato che Sinner sentiva la pressione e ha suggerito che il giocatore italiano potrebbe aver subito un piccolo infortunio.

Il russo Andrey Rublev, testa di serie numero undici, regola il portoghese Nuno Borges e accede agli ottavi di finale del Roland Garros, turno in cui sfiderà il ceco Jakub Mensik. Nella conferenza stampa post partita Rublev ha parlato anche della situazione di Jannik Sinner. Sull’aspetto del gioco che ha funzionato meglio in una partita solida: “ Del fatto di essere riuscito a vincere in due set, e in alcuni momenti cruciali in cui lui aveva l’opportunità di portarsi in vantaggio, sono riuscito a rimanere in partita, a recuperare e a giocare bene, a servire bene o a mettere a segno un buon vincente, cose del genere. Quindi sono sempre riuscito a tornare in partita “. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rublev: “Sinner sentiva la pressione. Jannik, forse, ha subito un piccolo infortunio”

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