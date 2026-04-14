Dopo la straordinaria vittoria contro Carlos Alcaraz, nonché il ritorno alla prima posizione nel ranking mondiale, Jannik Sinner si è concesso un momento di relax con un tuffo in piscina insieme al coach. Tuttavia, nelle ultime ore, si è diffusa la notizia che la madre del tennista non si sentiva bene. La donna ha ricevuto assistenza medica, ma non sono stati forniti dettagli su eventuali diagnosi o condizioni di salute.

La vittoria straordinaria contro Carlos Alcaraz (e il fastidioso vento del Principato), il ritorno alla posizione di numero uno al mondo, il tuffo in piscina a fine match assieme a coach Simone Vagnozzi. Per Jannik Sinner è un momento straordinario, dopo aver raccolto il terzo trofeo in stagione post Indian Wells e Miami. A Montecarlo, però, sua mamma Sigliende come suo solito non ha retto alla pressione, presente ma lontana dal box per tutta la durata della finale. A differenza delle persone più vicine al campione — dal padre Hanspeter al fratello Mark, fino alla fidanzata e allo staff — la mamma non era seduta nel consueto spazio....🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, "non si sentiva bene": cosa è successo a mamma Siglinde

Sinner vince a Monte Carlo e mamma Siglinde spunta nel box solo alla fine: “Non si sentiva bene”Il campione italiano ha spiegato che sua madre era presente nell'impianto ma seduta in tribuna.

Jannik Sinner, mamma Siglinde in tribuna? Cosa c'è dietroLa mamma di Jannik Sinner sarebbe spuntata in tribuna a Monte Carlo solo dopo la finale contro lo spagnolo Carlos Alcaraz.