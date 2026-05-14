Sinner implacabile a Roma | Rublev ko Jannik in semifinale come Darderi
A Roma, Jannik Sinner ha raggiunto le semifinali degli Internazionali d’Italia dopo aver sconfitto Andrej Rublev nei quarti di finale. L’incontro si è concluso con un risultato netto a favore di Sinner, che ha mostrato un gioco solido e deciso per tutta la partita. Rublev, pur combattivo, non è riuscito a contrastare efficacemente gli attacchi dell’avversario. La vittoria permette a Sinner di approdare alla semifinale del torneo, dove affronterà un altro qualificato.
Roma, 14 maggio 2026 – Come un tuono. Jannik Sinner vola in semifinale agli Internazionali d’Italia, non dando scampo nei quarti a un Andrej Rublev certo combattivo, ma mai davvero all’altezza del numero 1 del mondo. 6-2, 6-4 il punteggio di un match durato giusto un’ora e mezzo. Roma impazzisce per l’asso di Sesto, che una dozzina di ore dopo l’impresa di Darderi al Foro Italico stacca il pass per la gara in cui sarà in palio l’accesso alla finale di domenica. Due italiani in semifinale c’erano stati anche l’anno scorso – lo stesso Sinner e Musetti – ma qui gli azzurri sono sempre in grado di riscrivere la storia anche con nuovi interpreti. Prova solida di Sinner. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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Jannik Sinner va in semifinale agli Internazionali di Roma: sconfitto Rublev in due set, superato il record di DjokovicÈ uno Jannik Sinner incontrastabile quello che batte Rublev senza particolari problemi, in due set (6-2, 6-4).
Temi più discussi: Roma, Sinner implacabile nel derby italiano: batte Pellegrino in due set e vola ai quarti; Roma, Sinner domina il derby italiano: batte Pellegrino in 2 set. Impresa Darderi contro Zverev; Sinner Popyrin agli Internazionali Roma 2026, un confronto da 47 milioni di euro; Pellegrino ci prova, ma Sinner tira dritto: chi troverà ai quarti. Clamoroso Darderi che asfalta Zverev.
#Madrid #Sinner trionfa in finale contro #Zverev per 6-1, 6-2. Implacabile, formidabile, unico. Janik Ora Roma. x.com
6-2 6-0. No words… solo dominio totale Jannik Sinner è entrato in modalità INVINCIBILE al Foro Italico ?? #sinner #janniksinner #tennis #atp #roma facebook
Sinner implacabile a Roma: Rublev ko, Jannik in semifinale come DarderiMolto solida, come al solito, la prova di Jannik. La prima non entra molto, col 46% complessivo e solo col 26% nel secondo set – ma poi i punti sono ben il 72% sempre sulla prima. E sulla seconda, add ... sport.quotidiano.net
Sinner relentless in Rome: Rublev knocked out, Jannik in the semifinals like DarderiThe number 1 player's match on the Rome Centre Court ended 6-2 6-4, and he will now face the winner of Landaluce-Medvedev. sport.quotidiano.net