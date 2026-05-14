Sinner implacabile a Roma | Rublev ko Jannik in semifinale come Darderi

A Roma, Jannik Sinner ha raggiunto le semifinali degli Internazionali d’Italia dopo aver sconfitto Andrej Rublev nei quarti di finale. L’incontro si è concluso con un risultato netto a favore di Sinner, che ha mostrato un gioco solido e deciso per tutta la partita. Rublev, pur combattivo, non è riuscito a contrastare efficacemente gli attacchi dell’avversario. La vittoria permette a Sinner di approdare alla semifinale del torneo, dove affronterà un altro qualificato.

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