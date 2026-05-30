Rubio in India | l’energia per ridurre il deficit con New Delhi
Un rappresentante degli Stati Uniti si trova in India per discutere di forniture energetiche, con l’obiettivo di ridurre il deficit commerciale tra i due paesi. La visita segue le tensioni generate dall’avvicinamento dell’amministrazione precedente al Pakistan, che hanno complicato i rapporti diplomatici. La missione include incontri con funzionari locali e aziende del settore energetico, con l’intento di rafforzare gli scambi di risorse e investimenti. La visita si inserisce in un quadro di negoziati più ampi sulla collaborazione economica e strategica.
? Punti chiave Come può l'energia statunitense ridurre il deficit commerciale con l'India?. Perché l'avvicinamento di Trump al Pakistan mette in crisi il dialogo?. Quali rischi corre l'approvvigionamento indiano attraverso lo Stretto di Hormuz?. Come può l'India mantenere la propria autonomia strategica verso Washington?.? In Breve Deficit commerciale USA-India salito al 58,2 miliardi di dollari nel 2025.. Jaishankar difende l'autonomia strategica indiana contro la politica America First di Trump.. Simpatia di Trump per il pakistano Asim Munir crea tensioni con New Delhi.. India importa oltre l'80% del fabbisogno energetico tramite rotte esterne. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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