Rubio in India | l’energia per ridurre il deficit con New Delhi

Notizia in breve

Un rappresentante degli Stati Uniti si trova in India per discutere di forniture energetiche, con l’obiettivo di ridurre il deficit commerciale tra i due paesi. La visita segue le tensioni generate dall’avvicinamento dell’amministrazione precedente al Pakistan, che hanno complicato i rapporti diplomatici. La missione include incontri con funzionari locali e aziende del settore energetico, con l’intento di rafforzare gli scambi di risorse e investimenti. La visita si inserisce in un quadro di negoziati più ampi sulla collaborazione economica e strategica.